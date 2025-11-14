NHK朝の連続テレビ小説『ちゅらさん』（2001年）のヒロイン"えりぃ"に抜擢されて、国民的女優となった国仲涼子（46）。出産・子育てがあって仕事を減らしていたが、昨年、NHK大河ドラマ『光る君へ』に紫式部の母役で出演し、本格的に女優業に復帰した。同作にまつわる思いがけない再会、年の重ね方などについて語った。【写真】朝ドラ『ちゅらさん』から24年46歳になった国仲涼子の麗しき撮り下ろしショット『ちゅらさん』の縁