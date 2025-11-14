小説家・恩田陸さんが「行きつくところもジャンルも読めない、現代の寓話。不気味さに潜む詩情が、なんとも心地良い」と大絶賛したコミックスがこのたび完結を迎え、早くも大反響を呼んでいる。2026年に漫画家デビュー20周年を迎えるえすとえむさんが描く『王様の耳 秘密のバーへようこそ』だ。映像化を期待する声も多いこの作品を書評家・温水ゆかりさんが読む。【写真】『王様の耳』1巻から6巻の名場面を見る＊ ＊ ＊雑誌連