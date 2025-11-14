愛知県西尾市で14日、小学生が地元特産の「うなぎ」を、おいしく焼き上げました。西尾市の一色南部小学校の子供たちが校舎の前で焼いているのは、地元の漁協から提供を受けた「三河一色うなぎ」です。炭火の熱さと煙に戸惑いながらも焼き上げ、できあがった蒲焼きをおいしそうに食べていました。小学3年生：「楽しかったし、うなぎもおいしかったです。焼くときに熱かった」小学6年生：「タレをつける時間がいっぱいあって、