NHKは14日、肺炎のため8日に92歳で死去した俳優の仲代達矢さんの追悼番組を放送すると発表した。同局は「11月8日に逝去された俳優の仲代達矢さんをしのんで、NHKでは以下の番組を放送します」と伝えた。▼11月16日(総合)「BS1スペシャル・アンコール『仲代達矢命と向き合う』」▼11月24日(ラジオ第1)「マイあさ！『ありがとう、仲代達矢さん〜ラジオからのメッセージ〜』」▼12月29日(BSP4K)「乱 4Kデジタル修復版」