沖縄県の米ワシントン事務所閉鎖に関する報告書を公表し、記者会見で説明する玉城デニー知事＝14日午前、沖縄県庁沖縄県は14日、設立手続きの瑕疵が指摘され閉鎖した米ワシントン事務所を巡り、手続きの適法性に関する事前の検討が不十分だったとする報告書を公表した。これを受け、玉城デニー知事は自身の給与を減額する意向を表明。議案を11月定例県議会に提出する方向で調整する。関係職員6人について13日付で訓告処分とした