国内で計上すべき海外子会社の所得を申告しなかったとして、名古屋国税局が、愛知県の大手建材メーカー「アイカ工業」に対し、2023年3月期までの3年間で約3億円の申告漏れを指摘したことが14日、関係者への取材で分かった。「外国子会社合算税制」を適用し、過少申告加算税を含め約1億円を追徴課税したとみられる。同社の担当者は取材に「通常の国税局の調査の範囲内での指摘なので、特段コメントすることはない」としている。