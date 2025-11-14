11月4日、12歳のタイ国籍の少女を東京・文京区の個室マッサージ店「リラックスタイム」で働かせていたとして、警視庁が経営者の細野正之容疑者（51）を労働基準法違反（最低年齢）容疑で逮捕した。【画像】12歳のタイ少女が性的サービスをさせられた東京・文京区の「リラックスタイム」。住む部屋も与えられず、台所で寝泊まりしていたという。少女は6月下旬に母親に連れられ短期滞在で入国し、男性客相手に性的サービスをさせ