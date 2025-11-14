冬眠に備え、餌を求めて人里に下りてきたクマによる人的被害が東日本を中心に続発している。ただ、岡山県内では今季、クマの目撃情報が例年に比べて激減。餌となる木の実が山に豊富にあることが要因とみられるが、県は「誘引物があればクマは人里に寄ってくる」とし、放置果樹の伐採など対策の徹底を呼びかけている。（西田周平）県によると、県内に生息するクマ（ツキノワグマ）は兵庫、鳥取両県内の個体とともに「東中国地域