俳優・舘ひろし（７５）が１４日、都内の東映新オフィスでおはぎセレモニーを開催し、社員に１０８個５個入りのおはぎを振る舞った。１９６０年開業から東映本社の入る東京・銀座の東映会館の老朽化に伴い、今夏に東京・京橋の新オフィスへと移転。石原軍団時代から恒例となっているおはぎを、出席した社員２００人に一人一人に手渡し。きれいなオフィスを見渡し舘は「すごいですね。東映、もうかっているの？。私のおかげです