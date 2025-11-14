ニデックは１４日、不適切な会計を巡る問題で遅れていた２０２５年４〜６月期連結決算（国際会計基準）を発表した。７月下旬に「業績速報値」として暫定的に最終利益が４５５億円の黒字だと公表していたが、この期間については一転して９３億円の最終赤字となった。２５年９月中間連結決算は売上高が前年同期比０・７％増の１兆３０２３億円、最終利益は５８・６％減の３１１億円だった。ただ、ニデックは「社内調査は継続中