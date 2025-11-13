13日午前9時35分ごろ、佐賀県小城市芦刈町三王崎の小中一貫校・芦刈観瀾校から「トイレで燃えている」と119番があった。小城署と佐賀広域消防局によると、火災報知機が作動して火災に気付いた職員が消火器で消火。小学部1階男子トイレの個室にあるトイレットペーパーのホルダー周辺を焼いた。当時、同校には児童、生徒や職員ら約310人がいたが、体育館に避難して無事だった。同校では12日にも、小学部1階の別の男子トイレで同