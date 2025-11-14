＜山口周南レディースカップ2日目◇14日◇周南カントリー倶楽部（山口県）◇6529ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第2ラウンドが終了した。42歳の下川めぐみが6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。トータル8アンダー・単独首位に浮上し、2年ぶりのステップ2勝目に王手をかけた。【写真】清本美波さんがドレスアップしましたトータル6アンダー・2位タイに清本美波とルーキーの水木春花。トータル5アンダー