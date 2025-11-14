＜三井住友VISA太平洋マスターズ2日目◇14日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。大会通算4勝を誇る昨年覇者の石川遼は3バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「72」とスコアを落とし、トータル3オーバー・61位タイでホールアウトしている。【写真】大谷翔平と石川遼の共通点はグローブの向き？前半2番でバーディが先行したが、その後は1バーディ・2ボギーの