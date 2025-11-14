静岡県掛川市の住宅で5歳の女児の遺体が冷凍庫の中から見つかった事件で、女児の首に絞められたような痕があったことが分かりました。警察は11月14日、殺人の疑いで再逮捕した女児の母親を送検しました。 殺人の疑いで送検されたのは、掛川市大坂の無職の女（37）です。警察によりますと、女は9月中旬、自宅で娘（5）を窒息させて殺害した疑いが持たれています。 捜査関係者によりますと、遺体で見つかった娘の首には、絞められ