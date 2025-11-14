なにわ男子の高橋恭平が14日、都内で行われたフレグランスの祭典『FRAGRANCE DAY 2025』に登壇した。フレグランス業界に貢献した人に贈られる『FRAGRANCE Person of the Year』に選出された。【写真】赤髪も似合いすぎる…！ファッショナブルな衣装で登場した高橋恭平高橋は、ファッションと共に香水を「気楽に楽しむ」姿が同賞のコンセプトと一致しているとし、香りの魅力を広く発信する存在として選ばれた。自身のほかに、