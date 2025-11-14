Ｗｅｌｂｙ [東証Ｇ] が11月14日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終損益は4.1億円の赤字(前年同期は5.2億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結最終損益は1.7億円の赤字(前年同期は2.2億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-204.5％→-184.9％に改善した。 株探ニュース