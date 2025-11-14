映画「ONE PIECE FILM Z」「ドラゴンボール超 ブロリー」などの監督を務めたアニメ演出家、監督の長峯達也さんが8月20日に死去したことが14日、分かった。53歳だった。本人のXを通じ、親族が伝えた。かねて病気療養中だったという。長峯さんのXを通じ「長峯達也の家族です。本人は、昨年より病気療養中でありましたが、8月20日に53歳の生涯を閉じました」と報告。葬儀は近親者にて執り行われ、11月13日に東映アニメーション主