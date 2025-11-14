日本―オーストラリア前半、ゴールを決める岡田拓＝福島県Jヴィレッジ東京デフリンピックは開会式前日の14日、福島県のJヴィレッジでサッカーの競技が始まり、男子1次リーグA組の日本はオーストラリアとの開幕戦に8―0で大勝し、白星発進した。2023年世界選手権準優勝の日本は序盤から主導権を握って前半に3点を奪い、後半にもゴールを重ねた。岡田拓（アッヴィ）が4得点した。1次リーグは13チームが4組に分かれ、各組上位