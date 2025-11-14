長野県庁で開かれたクマ対策会議＝14日午前長野県は14日、クマ対策の一環として、年間捕獲数の上限を例年の2倍相当の675頭に引き上げると明らかにした。知事の判断で可能という。同日開いた対策会議で説明した。県はクマの個体数を維持するため、猟期に捕獲できる頭数を制限している。ただ本年度の目撃情報は7日時点で1145件に上り、うち10月は過去5年間で最多の219件。国内有数の山岳地帯を抱え、推定生息数も全国トップクラ