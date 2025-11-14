就職説明会に訪れた人たち（右）＝10月1日、米フロリダ州マイアミ（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米民間雇用調査会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスが14日までに発表した報告書によると、米企業などによる10月の人員削減計画は15万3千人余りに上り、前年同月比で約2.8倍に急増した。米政府機関の一部閉鎖の長期化で、公式の雇用統計発表が滞る中、労働情勢の減速が鮮明になりつつある。集計では人員削減は10月