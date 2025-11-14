寒くなり「肩こり」に悩んでいる方も多いのでは？原因は、意外なところにありました。シドニー・アテネ・北京五輪で水泳のチームドクターを務めた、体幹深部筋研究の第一人者、金岡恒治教授に肩こりのメカニズムと改善法を教わります。【写真を見る】「肩こり」の原因は“首のインナーマッスル”にあり！五輪ドクターが教えるメカニズムと改善法【ひるおび】肩こり改善のカギは“首のインナーマッスル”肩こりの原因として最近注目