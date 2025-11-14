8日に肺炎のために亡くなった俳優の仲代達矢さんの告別式が14日に営まれ、仲代さんが主宰した「無名塾」の塾生である俳優の役所広司さん、益岡徹さん、若村麻由美さんらが参列し、恩師との最後の別れを惜しみました。 【写真を見る】【 若村麻由美 】師匠・仲代達矢さんからもらった言葉「役者は生涯修行」「棺の蓋がしまるまで精進して」出棺時はレッドカーペット出棺の際、「無名塾」から霊きゅう車までの道にレッドカーペ