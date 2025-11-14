■これまでのあらすじ母に結婚と海外へ行くことを告げた凜は猛反対され、複雑な思いを抱いていた。その一方で、弟は同棲資金を得るために始めたFXで思いがけない利益を上げ、その成功が自信となり、将来の資金をもっと効率よく稼ぐためにリスクを承知で大きな賭けに出てしまう。結果、相場の急落で大損を抱え、翌日までに80万円が必要な状況に追い込まれた弟は、ついに禁断の行動へ――。母の留守を狙って実家に戻り、金目のものを