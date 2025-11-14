羽田行きJAL機でバードストライク 鹿児島空港滑走路が一時閉鎖 きょう14日午後、鹿児島空港を離陸した東京羽田行きのJAL機で、離陸して間もなく、。 この影響で空港の滑走路が一時閉鎖されました。 鹿児島空港事務所によりますと、14日午後1時37分、東京羽田行きのJAL646便が鹿児島空港を離陸した直後、鳥が右のエンジンに衝突するバードストライクが発生しました。 機長が離陸後すぐエンジンに振動があったことか