マンションに乗用車突っ込む 2人けが 鹿児島市できょう14日午前、マンションに乗用車が突っ込む事故があり、乗用車に乗っていた2人が軽いけがをしました。 鹿児島中央駅の近くにあるマンションです。 植え込みに乗用車が突っ込み、車体が乗り上げています。また車体には高齢者マークがつけられています。 警察や消防によりますと14日午前11時半前、鹿児島市中央町のマンションの1階部分にある玄関近くの植え込みに乗用