夫の転勤で引っ越してきたばかりの美咲は、息子の幼稚園で玲奈に声を掛けられます。息子と同じ組の保護者で、ママ友グループに誘ってくれたのですが、美咲は違和感を覚えるようになります。リーダー格の玲奈から幼稚園の係りを押し付けられ、グループからも無視され始め、美咲は思い悩むのでした…。■夫のことまで… ママ友の詮索に違和感引っ越した先の息子の幼稚園で、ママ友が出来て喜んでいた美咲。声を掛けてくれた玲奈から