福博の街の年に1度の大売り出し「せいもん払い」が15日から始まります。関係者らが14日、神社で商売繁盛を祈願しました。 福岡市博多区の夫婦恵比須神社には、15日から始まる「福博せいもん払い」を前に、商店街の関係者などが参拝に訪れました。「福博せいもん払い」は、明治時代の博多の商人が大阪・堺の「えびす市」からヒントを得て始まったとされる、この時期恒例の大売り出しです。ことしは、市内23の商店街やデパー