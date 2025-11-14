岡山市東区役所 提供 岡山市東区役所の主催で外遊びを中心に子どもの主体性を育むイベントが11月23日、西大寺緑花公園・百花プラザで開かれます。 公園いっぱいに広がる“あそびひろば”では、子どもたちの発想しだいで遊び方が無限に広がります。地元の大学生や高校生と一緒にこの日しかできない体験を楽しんでください。 2024年度に開催した「あそびひろばin東区」には約6000人が来場しました。