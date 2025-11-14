お笑いタレントの千原ジュニアが１４日までに自身のＳＮＳを更新。遭遇ショットを公開した。インスタグラムで「田村とばったり！肌艶良かったー！」とつづってお笑いコンビ「麒麟」の田村裕との２ショットをアップした。この投稿には「どっちも面長」「ジュニちゃんの方がぷりぷりしてるよ！！」「バスケ焼け？」「なんか似てきた」「男前ですな」などの声が寄せられている。