◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス第１日（１４日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、２０２１年ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯優勝の三ケ島かな（ランテック）が４連続を含む６バーディー、ボギーなしの６アンダー６６をマークし、トップと１打差の３位につけた。逆転シード取りへ好発進を決め「今日一日、ほぼほぼ気持ち良くショットが打てていたので良かった」とほほえ