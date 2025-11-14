ドル円１５４．５０近辺、ユーロドル１．１６４０近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は154.50近辺、ユーロドルは1.1640近辺での推移。ドル円のレンジは154.31から154.74まで、ユーロドルは1.1623から1.1669までとなっている。いずれもドル安方向にレンジを広げている。ただ、足元では値動きは一服。ドル円は前日ＮＹ終値154.56付近に戻している。ユーロドルは1.1640付近と上げ幅を縮めている。