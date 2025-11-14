ドル円は朝方しっかりも失速、ポンドは一時急落＝東京為替概況 ドル円は昨日東京午前に続き、ロンドン朝にも155円台を付けたが、その後失速。155円台でのドル買いに慎重で利益確定の売りなどが入り、NY市場で一時154円10銭台を付けた。NY午後にかけて安値から反発を見せると、東京朝は流れが継続する形で154円74銭まで上昇。地合いの強さが意識された。その後昼過ぎにかけて154円30銭近くまで下げると、午後は154円50銭を