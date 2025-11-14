【これからの見通し】米利下げ観測後退で米株に調整圧力、週末も控えてドル円は１５４円台維持できるか 昨日のＮＹ市場では、米株式市場の主要３指数がそろって大幅安となった。このところの米金融当局者発言が１２月利下げに慎重な見方が多くなっていることが一因。このところ、ＡＩ株主導で買いが膨らんだこともあり、ポジション調整を誘発した面もあるようだ。米政府機関は再開したが、今後の米経済指標発表予定はまだ不明