公益財団法人「野球殿堂博物館」（東京都文京区後楽、東京ドーム21ゲート右）は、「野球の学校2025」として「公式記録員が教えるNPB式スコアの付け方教室」を12月20日に開催する。今回は中級編「記録に関する規則編」で、日本野球機構（NPB）記録部長の山川誠二氏が講師を務める。公認野球規則9・00の記録に関する規則をテーマとして、安打、盗塁、失策などの記録の判断についても解説する。受講者の対象は「当講座の初級編