11月14日、B1東地区に所属するサンロッカーズ渋谷は、2026年4月8日（水）に予定されている「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第30節の川崎ブレイブサンダース戦をTOYOTA ARENA TOKYO（TAT＝東京都江東区）で開催することを発表した。 今年10月に開業したTATは、地上6階、地下1階建て、収容観客数約1万人規模の最新アリーナ。今シーズンからアルバルク東京がホ}