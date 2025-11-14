ソニーEマウント版 株式会社コシナは11月14日（金）、フォクトレンダーの交換レンズ「APO-LANTHAR 28mm F2 Aspherical」を発表した。ソニーEマウント版を12月に、ニコンZマウント版を2026年1月に発売する。希望小売価格はいずれも15万4,000円。 フォクトレンダーのレンズの中でもとくに高性能な製品に位置づけられる「APO-LANTHAR」の新モデル。その名称はRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づける