【「道の駅」特集ダイジェスト】 「BCN＋R」では、時季ごとにテーマを決めて特集として取り上げています。今回のテーマは「道の駅」。関西、中国・四国、九州のエリアでおすすめの道の駅を紹介しました。ここでは、それぞれの記事を少しだけ、お見せしますね。●関西で穴場の「道の駅」ドライブを兼ねて道の駅巡りを計画中の人もいるでしょう。そこで、関西にある穴場の道の駅を厳選しました。遊べる施設が充実している道の駅