燦ホールディングス [東証Ｐ] が11月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比5.4％減の14.8億円に減り、通期計画の63.1億円に対する進捗率は23.5％となった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比11.7％減の6.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の12.2％→7.1％に大幅低下した。 ※26年8月期(17ヵ月決算)が決算期変更のため、