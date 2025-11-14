2025年11月13日、中国メディアの第一財経は、米スターバックスなど外資系飲食チェーン企業が中国事業を「一斉売却」するという情報の真相について報じた。記事は、スタバが今月3日に中国事業について、自社が40％、中国企業が60％の株式を保有する合弁会社を設立して店舗運営を行う戦略的提携を発表し、米ファストフードチェーンのバーガーキングも10日に中国事業について合弁会社を設立し、中国の投資会社が83％を出資する計画を