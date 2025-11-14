サンリオキャラクターズの和風なキャラクターデザインをあしらったカプセルトイ「サンリオキャラクターズ miniぬぐい＆miniおけ」が発売されます。本アイテムは、ミニチュアの手ぬぐいと湯おけをセットにした、カプセルトイ専用商品です。手ぬぐいは桔梗麻の葉や矢絣の柄の生地に、だるまのような姿の「クロミ」とお友だちの“バク”、大黒天に扮した「ハンギョドン」と“さゆり”など、ユニークなデザインを採用。手のひらサイズ