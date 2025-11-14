大谷翔平選手がデコピンのドアップ写真を自身のInstagramでアップしました。二刀流復活にキャリアハイの55本塁打とさらなる躍動の1年となった大谷選手。日本時間14日に3年連続満票でナ・リーグMVPを獲得。3年連続4度目の受賞はバリー・ボンズ氏に次ぐ最多の受賞回数となりました。受賞の瞬間をデコピンと真美子さんと迎え、大谷選手は家族でハグを交わすと、デコピンの頬にキスをしました。山本由伸投手やフレディ・フリーマン選手