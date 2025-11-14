MLB・ドジャースの大谷翔平選手が日本時間14日、ナ・リーグのMVPに選ばれ、真美子夫人、愛犬・デコピンと共にリモートで中継に出演しました。MLBネットワークに出演した大谷選手は真美子さんとおそろいのブラウンのコーデで出演。MVPが告げられると大谷選手は真ん中にいたデコピンにキス、真美子さんともハグで喜びを分かち合いました。受賞した大谷選手は「ワールドシリーズで勝ったのがまず1番自分の中で達成というか、素晴らし