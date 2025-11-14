レザージャケットを身にまとった天海祐希（58）が居酒屋に入っていく。10月下旬の寒空の下、東京都内で主演ドラマ『緊急取調室 5th SEASON』（テレビ朝日系）のロケが行われていた。あうんの呼吸で進む活気ある現場。その背景とはーー。「クランクイン直前だった天海さんの誕生日の8月8日に、『キントリ』メンバーで誕生日会兼、決起集会が行われました。そこで天海さんは『これで本当に最後だから悔いのないようにいい作品を作り