【モデルプレス＝2025/11/14】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）が11月14日、大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することが発表された。同番組の発表会見では初出場を知ったときの心境や、先輩であるFRUITS ZIPPERと喜び合ったことを語った。【写真】HANA・ちゃんみなら2025年紅白初出場者豪華集結◆CANDY TUNE「紅白」初出場決定初出場について、村川緋