熊本県は、災害への備えを啓発広告で呼び掛けた県内5つの放送局に感謝状を贈りました。 【写真を見る】「逃げるスイッチ、オン」放送局のアナウンサーらが呼びかける啓発広告に感謝状きっかけは2020年7月豪雨熊本 感謝状を受け取ったのはRKK熊本放送を含む県内の民放4社と、NHK熊本放送局です。 5つの放送局は、2020年の7月豪雨をきっかけに、大雨や台風シーズンに防災に関する啓発広告を共同で作成し放送して