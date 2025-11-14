ＭＬＢの最優秀選手（ＭＶＰ）が１３日（日本時間１４日）に発表され、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手（３１）が満票で選出され３年連続、歴代単独２位となる４度目の受賞となった。ア・リーグはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３１）が２年連続３度目の選出となった。ＭＶＰは全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）から選出された記者３０人がリーグの１０名まで順位をつけ投票する。トップ１０までランク付けされる