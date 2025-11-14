NHKは14日、都内の同局で「第76回NHK紅白歌合戦」の出場歌手発表記者会見を行い、来春で活動を終了する嵐について言及した。会見後の囲み取材には同局の篠原伸介チーフプロデューサーが出席。嵐の出場可能性について問われると「大変注目の大きい方」としながら「現時点で決まっている方については今日の発表の通り」とした。「期待値の高い、出演していただきたいという声のあるアーティストさんには引き続き交渉させていただく形