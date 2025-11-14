ゆめが丘ソラトスに出店しているウォークイン店舗（日産提供）経営再建中の日産自動車は１４日、国内販売の強化に向けてショッピングモールへの出店を強化すると発表した。現在１３ある施設内型店舗を段階的に増やし、２０２７年度以降、３０店舗超に倍増させる。ブランド力低下による販売不振が続く中、「反転攻勢を仕掛ける上で重要なキー（鍵）」と説明している。ショッピングモールに店舗展開する「ウォークイン店舗」は、