NHKは13日、都内の同局で「第76回NHK紅白歌合戦」の出場歌手発表記者会見を行い、グローバルボーイズグループ「＆TEAM」が初出場を決めた。紅白歌合戦出場はずっと夢で1つの目標としてきたので9人で大声を上げながら、喜びを分かち合ったという。HARUA（20）は「本日朝ごろにお話をお聞きして。突然の出来事で信じられていない気持ちがあるのと実感が湧かない気持ちがあります。この舞台に立ってちょっとずつ実感が湧いています」