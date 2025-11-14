日本有数の真珠の生産地、愛媛県の真珠を使ったアクセサリーなどを展示販売するイベントが、14日から金沢市で始まりました。「パールフェア」は、国内有数の真珠の産地である愛媛県の漁業協同組合が、毎年開催しているイベントです。金沢市内の会場では、愛媛県産のアコヤ真珠のパールアクセサリーなど約3000点が並んでおり、市場価格の3割から4割引きで販売されています。 真珠をより気軽に身に着けて